Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она подчеркнула, что из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом.

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В Литве разработают план массовой эвакуации

По словам Агне Билотайте, каждое самоуправление имеет свой план эвакуации, но власти Литвы также должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации,

Министр также напомнила о войне в Украине, и отметила, что Литва находится на "передовой позиции".

Сегодня гражданская защита является актуальной как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня,

– отметила Агне Билотайте на пресс-конференции.

Она отметила, что недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны Европейского Союза.

Мы призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты,

– подытожили в МВД Литвы.

К слову, ранее в МИД Литвы высказались о российских дронах, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что к этому привело бездействие стран-членов Альянса.