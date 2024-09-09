Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона наголосила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням.

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У Литві розроблять план масової евакуації

За словами Агне Білотайте, кожне самоврядування має свій план евакуації, але влада Литви також повинна мати план національного масштабу і бути готовою до його реалізації,

Міністерка також нагадала про війну в Україні, та зазначила, що Литва перебуває на "передовій позиції".

Сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії — це наша нова реальність.

Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному,

– зауважила Агне Білотайте на пресконференції.

Вона зазначила, що недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом із іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського Союзу.

Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту,

– підсумували в МВС Литви.

До слова, раніше в МЗС Литви висловились про російські дрони, які порушили повітряний простір країн НАТО. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що до цього призвела бездіяльність країн-членів Альянсу.