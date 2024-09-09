Так дипломат відреагував на інцидент з російським БпЛА, який 7 вересня розбився на сході Латвії. Наступної ночі ворожий безпілотник також залетів у повітряний простір Румунії. Тоді в Бухаресті зазначили, що повідомоли про подію союзників по НАТО.

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Безпілотники порушили повітряний простір НАТО

Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що саме бездіяльність НАТО призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території інших країн.

Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність,

– написав він на своїй сторінці.

За словами глави МЗС Литви, інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні вважаються рутиною. Ландсбергіс наголосив, що Литва, звичайно, буде підтримувати "рішучу відповідь" союзників.

До слова, раніше на падіння російських дронів на території країн НАТО також відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це є нагадуванням про те, що агресивні дії Росії виходять за межі України.