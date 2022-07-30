Евродепутат из Литвы прокомментировал снятие "блокады" Калининграда

С 22 июля Литва возобновила транзит санкционных товаров в и из Калининграда. Такое решение в Вильнюсе приняли после того, как получили разъяснения от Евросоюза.

Согласно им, разрешается перевозка санкционных товаров по железной дороге, но не автомобильным транспортом. Это в эфире 24 канала прокомментировал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Он заявил, что является критиком таких решений и не считает их хорошими на политическом и стратегическом уровнях. Ауштрявичюс добавил, что решающую роль в снятии запрета сыграла Еврокомиссия, но ему известно, что в этом вопросе на нее давили некоторые страны.

Я понимаю, что есть провокации, давление и разнообразные ультиматумы, которые постоянно поступают из москвы. Но так мы показываем свою слабость,

– сказал евродепутат.

Ауштрявичюс признал, что, несмотря на то, что транзит подсанкционных товаров разрешен только по железной дороге, российские поставщики имеют возможность провозить другие товары автотранспортом. По его словам, у Литвы есть 2 коридора, которые "приоткрыты" для российских поставок в Калининград и из Калининграда.

"Калининград – часть россии, которая является агрессором. А это – своеобразное усиление экономической и социальной ситуации в Калининграде, что мне очень не нравится", – добавил он.

Кроме того, евродепутат рассказал, что москва снова выдвинула очередной ультиматум и выразила свое недовольство выходом из рынка литовского банка, обслуживавшего железную дорогу. Это якобы не даст россиянам проводить необходимые переводы и проводить операции.

Это лишь иллюстрирует то, что если вы связались с российской стороной, всегда будут какие-то дополнительные и последующие ультиматумы и недовольства,

– подытожил он.

Пятрас Ауштрявичюс о возобновлении транзита в Калининград: смотрите видео

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