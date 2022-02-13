Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на фоне угрозы нападения Кремля прокомментировала возможную дальнейшую поддержку Украины.

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Литва рассматривает новую помощь Украине

Шимоните заявила, что ее страна уже собирает запросы на помощь, которую может обеспечить Украине. Речь идет о знаниях, оборудовании или любых других потребностях.

Поэтому мы думаем, что то, что мы уже предоставили – это еще не все. Мы готовы сделать больше,

– подчеркнула премьер.

Напомним, 13 февраля в Киев прибыла военная помощь от Литвы. В самолете доставили зенитные комплексы Stinger. Алексей Резников выразил благодарность Литве за оказанную помощь. В частности – своему литовскому коллеге Арвидасу Анушаускасу. Его глава Минобороны Украины назвал другом нашего государства.

Литва готова принять при необходимости украинских беженцев

Ранее в Литве заявили о готовности принять беженцев из Украины в случае российского нападения. По словам министерства внутренних дел страны Агне Билотайте, сложно называть точные цифры, потому что могут быть разные сценарии. Но Литва будет готова разместить и более 30 тысяч людей.

Однако там все еще продолжают надеяться на дипломатическое разрешение ситуации.

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