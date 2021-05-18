Ливан усилил обстрелы Израиля: за ночь выпустили сразу 6 ракет – видео
В ночь на 18 мая из Ливана по Израилю выпустили сразу 6 ракет. Их цели располагались на севере израильской кибуцы Мисгав Ам.
Источник:Армия обороны Израиля
По иронии судьбы все ракеты не долетели до Израиля и упали на территории того же Ливана. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.
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Как сообщили в Армии обороны Израиля, Ливан выпустил 6 ракет примерно в 23:15. Ответ Израиля не заставил себя ждать.
В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет,
– говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
Также известно, что власть Израиля открыла бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном. Момент запуска ракет в сторону Израиля зафиксировал и ливанский телеканал. Сейчас ситуация нормализовалась.
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Заметим, что это уже второй случай за прошедшие 6 дней, когда Ливан обстреливает Израиль. Предыдущий обстрел произошел в четверг, 13 мая. Тогда ливанские силы безопасности заявили, что по меньшей мере 3 ракеты были выпущены с юга Ливана в сторону Израиля.
Почему в конфликт вступил Ливан
По последним данным, обстрелы с территории Ливана вела палестинская фракция "Хезболла". Они имеют большое влияние на юг страны и доступ к передовым ракетам. В прошлом небольшие палестинские фракции в Ливане эпизодически обстреливали Израиль.
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