В ночь на 18 мая из Ливана по Израилю выпустили сразу 6 ракет. Их цели располагались на севере израильской кибуцы Мисгав Ам.

По иронии судьбы все ракеты не долетели до Израиля и упали на территории того же Ливана. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

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Как сообщили в Армии обороны Израиля, Ливан выпустил 6 ракет примерно в 23:15. Ответ Израиля не заставил себя ждать.

В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет,

– говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Также известно, что власть Израиля открыла бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном. Момент запуска ракет в сторону Израиля зафиксировал и ливанский телеканал. Сейчас ситуация нормализовалась.

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Заметим, что это уже второй случай за прошедшие 6 дней, когда Ливан обстреливает Израиль. Предыдущий обстрел произошел в четверг, 13 мая. Тогда ливанские силы безопасности заявили, что по меньшей мере 3 ракеты были выпущены с юга Ливана в сторону Израиля.

Почему в конфликт вступил Ливан

По последним данным, обстрелы с территории Ливана вела палестинская фракция "Хезболла". Они имеют большое влияние на юг страны и доступ к передовым ракетам. В прошлом небольшие палестинские фракции в Ливане эпизодически обстреливали Израиль.

Интересно! " Хезболла" – это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. "Хезболла" была сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году.