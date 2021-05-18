У ніч проти 18 травня з Лівану по Ізраїлю випустили одразу 6 ракет. Їхні цілі розташовувалися на півночі ізраїльської кібуці Місгав Ам.

За іронією долі всі ракети не долетіли до Ізраїлю і впали на території того ж Лівану. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

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Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, Ліван випустив 6 ракет приблизно о 23:15. Сирени у кібуці завивали тривалий час. Відповідь Ізраїлю не забарилася.

У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет,

– мовиться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Також відомо, що влада Ізраїлю відкрила бомбосховища в радіусі чотирьох кілометрів від кордону з Ліваном. Момент запуску ракет у бік Ізраїлю зафіксував і ліванський телеканал. Наразі ситуацію нормалізувалася.

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Зауважимо, що це вже другий випадок за минулі 6 днів, коли Ліван обстрілює Ізраїль. Попередній обстріл стався у четвер, 13 травня. Тоді ліванські сили безпеки заявили, що щонайменше 3 ракети були випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю.

Чому у конфлікт вступив Ліван

За останніми даними, обстріли з території Лівану вела палестинська фракція "Хезболла". Вони мають великий вплив до півдня країни та доступ до передових ракет. У минулому невеликі палестинські фракції в Лівані епізодично обстрілювали Ізраїль.