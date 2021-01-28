В Ливане протестуют из-за карантина: привлечена армия, сотни пострадавших – фото, видео
В ливанском городе Триполи продолжаются массовые протесты из-за жестких карантинных ограничений. Протестующие требуют отменить комендантский час. В результате беспорядков пострадали более 200 человек.
Источник: агентство NNA
Протесты в Ливане продолжаются 3 день подряд. Они переросли в серьезные беспорядки и столкновения со стражами порядка.
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Что происходило в Ливане 27 января
Участники акций подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи.
По информации МВД Ливана, протестующие применили против полицейских боевые гранаты. В результате правоохранители получили ранения.
Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии,
– отметили в министерстве.
Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ и водометы. Кроме того, привлекли армию и бронетехнику.
Много людей пострадали
Во время протестов в целом пострадали 226 митингующих и представителей правоохранительных органов.
Большинству помощь оказали на месте, однако 35 человек пришлось госпитализировать.
Что требовали участники акций протеста
- отменить комендантский час, введенный властями как мера против распространения COVID-19;
- улучшить условия жизни людей.
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Карантинные ограничения в Ливане: что известно
- По состоянию на 28 января коронавирус в Ливане подтвердили у 289 660 местных жителей. От недуга умерли 2 553 человека, выздороветь удалось 170 067.
- Ливан ввел самые жесткие ограничения в мире за время пандемии коронавируса. В стране ввели круглосуточный комендантский час.
- К этому прибегли, чтобы спасти систему здравоохранения, которая не справляется с нагрузкой.
- Сейчас больницы по всей стране переполнены пациентами с COVID-19.
В Ливане протестуют против комендантского часа: Фото AP, Tala Ramadan, Zeina Khodr
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