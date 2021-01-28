В ливанском городе Триполи продолжаются массовые протесты из-за жестких карантинных ограничений. Протестующие требуют отменить комендантский час. В результате беспорядков пострадали более 200 человек.

Источник: агентство NNA

Протесты в Ливане продолжаются 3 день подряд. Они переросли в серьезные беспорядки и столкновения со стражами порядка.

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Что происходило в Ливане 27 января

Участники акций подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи.

По информации МВД Ливана, протестующие применили против полицейских боевые гранаты. В результате правоохранители получили ранения.

Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии,

– отметили в министерстве.

Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ и водометы. Кроме того, привлекли армию и бронетехнику.

Много людей пострадали

Во время протестов в целом пострадали 226 митингующих и представителей правоохранительных органов.

Большинству помощь оказали на месте, однако 35 человек пришлось госпитализировать.

Что требовали участники акций протеста

отменить комендантский час, введенный властями как мера против распространения COVID-19;

улучшить условия жизни людей.

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Карантинные ограничения в Ливане: что известно

По состоянию на 28 января коронавирус в Ливане подтвердили у 289 660 местных жителей. От недуга умерли 2 553 человека, выздороветь удалось 170 067.

Ливан ввел самые жесткие ограничения в мире за время пандемии коронавируса. В стране ввели круглосуточный комендантский час.

К этому прибегли, чтобы спасти систему здравоохранения, которая не справляется с нагрузкой.

Сейчас больницы по всей стране переполнены пациентами с COVID-19.

В Ливане протестуют против комендантского часа: Фото AP, Tala Ramadan, Zeina Khodr

Протесты в Ливане против усиленного карантина: смотрите видео

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG — Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021