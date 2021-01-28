У ліванському місті Триполі тривають масові протести через жорсткі карантинні обмеження. Протестувальники вимагають скасувати комендантську годину. Внаслідок заворушень постраждали понад 200 людей.

Джерело: агентство NNA

Протести в Лівані тривають 3 день поспіль. Вони переросли в серйозні заворушення та сутички з правоохоронцями.

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Що відбувалося в Лівані 27 січня

Учасники акцій підпалили кімнату охорони поблизу входу до будівлі мерії Триполі.

За інформацією МВС Лівану, протестувальники застосували проти поліцейських бойові гранати. У результаті правоохоронці отримали поранення.

Дев'ять співробітників отримали поранення, з них три офіцери, один у важкому стані,

– зазначили у міністерстві.

Поліція для розгону протестувальників застосувала сльозогінний газ і водомети. Крім того, залучили армію та бронетехніку.

Багато людей постраждали

Під час протестів загалом постраждали 226 мітингувальників і представників правоохоронних органів.

Більшості допомогу надали на місці, однак 35 людей довелося госпіталізувати.

Що вимагали учасники акцій протесту

скасувати комендантську годину, введену владою як захід проти поширення COVID-19;

покращити умови життя людей.

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Карантинні обмеження у Лівані: що відомо

Станом на 28 січня коронавірус у Лівані підтвердили у 289 660 місцевих жителів. Від недуги померли 2 553 людей, одужати вдалося 170 067.

Ліван ввів найбільш суворі обмеження у світі за час пандемії коронавірусу. У країні запровадили цілодобову комендантську годину.

У країні запровадили цілодобову комендантську годину. До цього вдалися, аби врятувати систему охорони здоров'я, яка не справляється з навантаженням.

Наразі лікарні по всій країні переповнені пацієнтами з COVID-19.

У Лівані протестують проти комендантської години: Фото AP, Tala Ramadan, Zeina Khodr

Протести в Лівані проти посиленого карантину: дивіться відео

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG — Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021