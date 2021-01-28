У Лівані протестують через карантин: залучена армія, сотні постраждалих – фото, відео
У ліванському місті Триполі тривають масові протести через жорсткі карантинні обмеження. Протестувальники вимагають скасувати комендантську годину. Внаслідок заворушень постраждали понад 200 людей.
Джерело: агентство NNA
Протести в Лівані тривають 3 день поспіль. Вони переросли в серйозні заворушення та сутички з правоохоронцями.
Читайте також Спалені авто та сльозогінний газ: у Нідерландах акція проти карантину переросла у хаос
Що відбувалося в Лівані 27 січня
Учасники акцій підпалили кімнату охорони поблизу входу до будівлі мерії Триполі.
За інформацією МВС Лівану, протестувальники застосували проти поліцейських бойові гранати. У результаті правоохоронці отримали поранення.
Дев'ять співробітників отримали поранення, з них три офіцери, один у важкому стані,
– зазначили у міністерстві.
Поліція для розгону протестувальників застосувала сльозогінний газ і водомети. Крім того, залучили армію та бронетехніку.
Багато людей постраждали
Під час протестів загалом постраждали 226 мітингувальників і представників правоохоронних органів.
Більшості допомогу надали на місці, однак 35 людей довелося госпіталізувати.
Що вимагали учасники акцій протесту
- скасувати комендантську годину, введену владою як захід проти поширення COVID-19;
- покращити умови життя людей.
Зверніть увагу У Грузії протестували проти COVID-обмежень: фото, відео
Карантинні обмеження у Лівані: що відомо
- Станом на 28 січня коронавірус у Лівані підтвердили у 289 660 місцевих жителів. Від недуги померли 2 553 людей, одужати вдалося 170 067.
- Ліван ввів найбільш суворі обмеження у світі за час пандемії коронавірусу. У країні запровадили цілодобову комендантську годину.
- До цього вдалися, аби врятувати систему охорони здоров'я, яка не справляється з навантаженням.
- Наразі лікарні по всій країні переповнені пацієнтами з COVID-19.
У Лівані протестують проти комендантської години: Фото AP, Tala Ramadan, Zeina Khodr
Протести в Лівані проти посиленого карантину: дивіться відео
Поділитися новиною