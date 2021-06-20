Сильный ливень начался в 15 часов 20 июня. Спасатели рассказали, что люди не пострадали.

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На Буковине затопило десятки населенных пунктов

В Черновицкой ОГА рассказали, что из-за внезапного ливня затопило 17 сел. От воды также пострадали домохозяйства и размыло подъездные дороги к селам.

"В результате ливня подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселей, Кострижевка Черновицкого района", – рассказали в администрации.

На Буковине из-за непогоды затопило села: смотрите видео

В ГСЧС сообщили о подтоплении 9 населенных пунктов.

Улицы превратились в реки в селе Боянчук Заставненского района: смотрите видео

Вода залила село Товтры Заставненского района: смотрите видео

Издание "Молодой Буковинец" пишет, что из-за паводка в селе Викно вода, залив двор, потопила домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом.

Непогода наделала бед в селе Викно / Фото "Молодой Буковинец"

Также от подтопления пострадал город Хотин. Издание "Хотинские вести" пишет, что затопило тротуары и участки людей.

По состоянию на 18 часов 20 июня уровень воды постепенно снижается.

Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет,

– рассказали спасатели.

Они откачивают воду. Работают 29 чрезвычайников и 5 единиц техники.

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