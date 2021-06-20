Сильна злива почалась о 15 годині 20 червня. Рятувальники розповіли, що люди не постраждали.

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На Буковині затопило десятки населених пунктів

У Чернівецькій ОДА розповіли, що через раптову зливу затопило 17 сіл. Від води також постраждали домогосподарства, розмило під'їзні дороги до cіл.

"Внаслідок зливи підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", – розповіли в адміністрації.

На Буковині через негоду затопило села: дивіться відео

Натомість у ДСНС повідомили про підтоплення 9 населених пунктів.

Вулиці перетворились на ріки у селі Боянчук: дивіться відео

Вода залила село Товтри: дивіться відео

Видання "Молодий Буковинець" пише, що через паводок у селі Вікно вода, заливши подвір'я, потопила домашню птицю, розмила дороги і розвалила хату.

Негода наробила лиха у селі Вікно / Фото "Молодий Буковинець"

Також від підтоплення постраждало місто Хотин. Видання "Хотинські вісті" пише, що затопило тротуари та угіддя.

Станом на 18 годину 20 червня рівень води поступово знижується.

Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об'єктів життєзабезпечення немає,

– розповіли рятувальники.

Рятувальники відкачують воду. Працюють 29 надзвичайників та 5 одиниці техніки.

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