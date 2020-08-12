В Одессе прошел мощный ливень с грозой: затоплена Аркадия, машины в воде – фото, видео / Фото "Думская"

Одессу 12 августа накрыл мощный ливень с грозой. Всего несколько минут осадков было достаточно, чтобы превратить улицы города в реки.