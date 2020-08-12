В Одессе прошел мощный ливень с грозой: затоплена Аркадия, машины в воде – фото, видео
Одессу 12 августа накрыл мощный ливень с грозой. Всего несколько минут осадков было достаточно, чтобы превратить улицы города в реки.
В сети местные жители выкладывают фото и видео непогоды, которая захватила город 12 августа, сообщает "Думская".
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Последствия непогоды в Одессе
- От проливного дождя пострадали Киевский и Малиновский районы Одессы. Кроме того, сильно затопило курортный микрорайон Аркадия.
- Вблизи аквапарка на ступеньках образовался мощный поток воды.
- На улице Лунина на электросети упала большая ветка. Временно не курсируют троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.
- Кроме того, на 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Там заблокирован проезд трамвая №17.
- На проезжей части улицы Генуэзской сформировались пробки.
- Не справилась с сильными потоками воды и ливневая канализация – переполненный коллектор возвращал обратно остатки осадков.
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Одессу затопило / Фото "Думская"
Мощный ливень с грозой прошел в Одессе: смотрите видео