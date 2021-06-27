Дождь начался примерно в 21:00. А когда уже cтемнело, над городом начали появляться молнии. Также в некоторых районах шел град.

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В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия. Как видно из обнародованных в сети кадров, здешние улицы и лестницы превратились в горные реки.

Одесская Аркадия ушла под воду после ливня 26 июня: видео

Кроме ливня, по городу также ударила гроза и на небе начали появляться молнии. По данным местных Telegram-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы. И так продолжалось некоторое время.

Молния в Одессе вечером 26 июня: смотрите видео

В итоге пропал свет на всем побережье. Кроме Аркадии, под воду еще пошли Ильфа и Петрова, Вильямса, Балковская и проспект Небесной Сотни. А в недавно построенном жилом комплексе "27 жемчужина" бассейн образовался прямо в одном из подъездов.

Озера на улицах Одессы: смотрите видео

Затопило подъезд в ЖК "27 жемчужина": видео

Видео потопа на Ильфа и Петрова​

По информации издания "Думская", из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт. В то же время службы такси существенно подняли цены.

Журналисты предполагают: причиной потопа стало то, что коммунальщики не чистят ливневки.

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Непогода в Одессе 26 июня / Фото издание "Думская", Telegram-каналов "Одесса INFO", "Одесса как она есть", "Х **** Одесса"

Из-за грозы не смогли приземлиться самолеты

По данным издания "Думская" , из-за непогоды в Одессе не смогли сесть сразу 4 рейса. Говорится о самолетах авиакомпаний:

SkyUp (из столицы Крита Ираклиона),

МАУ (из бельгийского Остенде),

Ryanair (из Вроцлава),

Turkish Airlines (из Стамбула).

В итоге судна SkyUp, МАУ и Turkish Airlines сели в молдавском Кишиневе, а Ryanair – в румынской Констанце. Правда, в Одессе все же сумели успешно приземлиться борт МАУ из Борисполя и чартерный рейс из Коломбо (Шри-Ланка).



Из-за непогоды нескольким самолетам пришлось кружить над Одессой / Скриншот издание "Думская"

Ливень оставил Килию без света и воды

Кроме самой Одессы, сильный ливень накрыл еще и юг области. Правда, стихия ударила по той части Одесской области чуть раньше.

В результате непогоды без электричества и водоснабжения остался город Килия. Об этом в фейсбуке сообщил тамошний мэр Вячеслав Чернявский .

По словам чиновника, в городе выпала сверхурочное количество осадков. Однако, ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами.

Заполнены все резервуары и идут разливы стоков. Есть возможность затопления насосов в связи с этой ситуацией!

– подчеркнул Чернявский.

Ближе к полуночи 27 июня спасателям и коммунальщикам удалось ликвидировать часть последствий непогоды. В частности, откачали воду из части подстанций. Поэтому частично удалось восстановить электроснабжение.

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Из-за непогоды сильно затопило Килию на юге Одесской области / Фото Вячеслава Чернявского

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