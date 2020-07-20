Мощный ливень в Хмельницком: затоплены улицы и рынок – фото, видео
Хмельницкий 19 июля накрыл мощный ливень. Дождь превратил улицы города в реки. Подтопило и продовольственный рынок.
Ливень налетел на Хмельницкий после обеда 19 июля. За считанные минуты воды на дорогах было столько, что автомобили буквально плыли, сообщает 24 канал.
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Канализация не успевала справляться с потоками, уровень которых достигал местами выше колен.
Кроме того, подтопило и продовольственный рынок. Продавцы преждевременно закрывали свои рабочие места.
Местные жители в сети выкладывают видео с последствиями непогоды.
Напомним, Хмельницкий часто затапливает во время проливных дождей. Причина – старая система водоотведения.
В Хмельницком прошел мощный ливень / Инстаграм khmel_insta
В результате ливня в Хмельницком затопило улицы и рынок: видео
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