Хмельницкий 19 июля накрыл мощный ливень. Дождь превратил улицы города в реки. Подтопило и продовольственный рынок.

Ливень налетел на Хмельницкий после обеда 19 июля. За считанные минуты воды на дорогах было столько, что автомобили буквально плыли, сообщает 24 канал.

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Канализация не успевала справляться с потоками, уровень которых достигал местами выше колен.

Кроме того, подтопило и продовольственный рынок. Продавцы преждевременно закрывали свои рабочие места.

Местные жители в сети выкладывают видео с последствиями непогоды.

Напомним, Хмельницкий часто затапливает во время проливных дождей. Причина – старая система водоотведения.

Обратите внимание! Укргидрометцентр прогнозирует дожди и грозы в Хмельницком и 20 июля. Столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.

В Хмельницком прошел мощный ливень / Инстаграм khmel_insta

В результате ливня в Хмельницком затопило улицы и рынок: видео

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