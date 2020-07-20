Потужна злива у Хмельницькому: затопило вулиці й ринок – фото, відео
Хмельницький 19 липня накрила потужна злива. Дощ перетворив вулиці міста на ріки. Підтопило і продовольчий ринок.
Злива налетіла на Хмельницький після обіду 19 липня. За лічені хвилини води на дорогах було стільки, що автомобілі буквально пливли, повідомляє 24 канал.
Читайте також Потужна злива у Дніпрі розмила вулицю, утворилося чимале провалля – промовисті фото
Каналізація не встигала справлятись з потоками, рівень яких сягав місцями вище колін.
Крім того, підтопило і продовольчий ринок. Продавці передчасно закривали свої робочі місця.
Місцеві мешканці у мережі викладають відео з наслідками негоди.
Нагадаємо, Хмельницький часто затоплює під час проливних дощів. Причина – стара система водовідведення.
У Хмельницькому пройшла потужна злива / Інстаграм khmel_insta
Внаслідок зливи у Хмельницькому затопило вулиці й ринок: відео
Раніше Від удару блискавки спалахнула пожежа на фермі на Хмельниччині: фото та відео