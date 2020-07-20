Хмельницький 19 липня накрила потужна злива. Дощ перетворив вулиці міста на ріки. Підтопило і продовольчий ринок.

Злива налетіла на Хмельницький після обіду 19 липня. За лічені хвилини води на дорогах було стільки, що автомобілі буквально пливли, повідомляє 24 канал.

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Каналізація не встигала справлятись з потоками, рівень яких сягав місцями вище колін.

Крім того, підтопило і продовольчий ринок. Продавці передчасно закривали свої робочі місця.

Місцеві мешканці у мережі викладають відео з наслідками негоди.

Нагадаємо, Хмельницький часто затоплює під час проливних дощів. Причина – стара система водовідведення.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр прогнозує дощі та грози на Хмельниччині й 20 липня. Стовпчики термометрів піднімуться до +24…+26 градусів.



У Хмельницькому пройшла потужна злива / Інстаграм khmel_insta

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