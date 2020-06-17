На Хмельниччині від удару блискавки спахнула ферма. Побачивши полум'я, робітники вивели звідти корів та почали самотужки гасити вогонь.

На місце пожежі виїхали 22 рятувальники. Про це повідомили на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Коли прибув перший підрозділ, площа пожежі сягала 1500 квадратних метрів. Також існувала загроза перекидання вогню на впритул розташовану адміністративну будівлю та приміщення компресорної.

По прибутті встановлено, що горить корівник по всій площі. Сили та засоби особового складу було направлено на недопущення розповсюдження пожежі на склад з матеріальними цінностями та господарські будівлі,

– розповів начальник Державної пожежно-рятувальної частини Андрій Процун.

Приборкання пожежі значно ускладнювалося через сильні пориви вітру. Проте Завдяки оперативним діям вогнеборців, полум’я вдалося приборкати.



Пожежа через удар блискавки / Фото ДСНС

Ймовірна причина загоряння — електростатичний розряд блискавки. Травмованих та загиблих під час пожежі не було.

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Дивіться відео з місця пожежі від ДСНС: