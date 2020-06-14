Поблизу села Оріхово-Донецьке, що на Луганщині, 13 червня виникла пожежа сухої трави та лісової підстилки. Під час гасіння рятувальники вилучили 55 вибухонебезпечних предметів.

Пожежа у лісництві на Луганщині

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 13 червня, інформує пресслужба ДСНС.

Читайте також Небезпечна знахідка: 150 мін виявили поблизу лінії розмежування

Надійшла інформація, що в сірій зоні поблизу села Оріхово-Донецьке на території Слав’яносербського лісництва у 69 та 73 кварталах виникла пожежа сухої трави та лісової підстилки,

– йдеться у повідомленні.

Локалізувати пожежу вдалося на площі 10 гектарів. Гасили вогонь 84 рятувальників та 17 одиниць техніки. Зокрема, два піротехнічних відділення ДСНС.

Надзвичайники знайшли вибухонебезпечні предмети

Рятувальники вилучили 55 вибухонебезпечних предметів – 54 патрони 7,62 міліметра та одну мінометну міну 82 міліметрів.

Станом на 7:00 14 червня відкритого вогню там немає. Однак на місці пожежі чергують надзвичайними.

Результат агресії РФ на Донбасі