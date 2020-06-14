Небезпечна знахідка під час пожежі на Луганщині: вилучили десятки патронів та міну
Поблизу села Оріхово-Донецьке, що на Луганщині, 13 червня виникла пожежа сухої трави та лісової підстилки. Під час гасіння рятувальники вилучили 55 вибухонебезпечних предметів.
Пожежа у лісництві на Луганщині
Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 13 червня, інформує пресслужба ДСНС.
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Надійшла інформація, що в сірій зоні поблизу села Оріхово-Донецьке на території Слав’яносербського лісництва у 69 та 73 кварталах виникла пожежа сухої трави та лісової підстилки,
– йдеться у повідомленні.
Локалізувати пожежу вдалося на площі 10 гектарів. Гасили вогонь 84 рятувальників та 17 одиниць техніки. Зокрема, два піротехнічних відділення ДСНС.
Надзвичайники знайшли вибухонебезпечні предмети
Рятувальники вилучили 55 вибухонебезпечних предметів – 54 патрони 7,62 міліметра та одну мінометну міну 82 міліметрів.
Станом на 7:00 14 червня відкритого вогню там немає. Однак на місці пожежі чергують надзвичайними.
Результат агресії РФ на Донбасі
- Агресія Росії проти України призвела до масштабних забруднень територій Донецької та Луганської областей мінами та вибухонебезпечними засобами.
- Загалом на підконтрольних Україні землях їхня площа становить 7 тисяч квадратних кілометрів, а на окупованих територіях Донбасу та Криму – 14 тисяч.