Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Понад 20 тисяч квадратних кілометрів у мінах: результат агресії РФ на Донбасі

- Читать новость на русском
Понад 20 тисяч квадратних кілометрів у мінах: результат агресії РФ на Донбасі
Понад 20 тисяч квадратних кілометрів у мінах: результат агресії РФ на Донбасі / thebabel.com.ua

Агресія Росії проти України призвела до масштабних забруднень територій мінами та вибухонебезпечними засобами. Загалом на підконтрольних Україні землях їхня площа становить 7 тисяч квадратних кілометрів, а на окупованих територіях Донбасу та Криму – 14 тисяч.

Наслідком агресії РФ є забруднення українських земель мінами, яке охоплює 21 тисячу квадратних кілометрів, заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко під час онлайн-засідання, пише "Укрінформ".

Зверніть увагу Окупанти влаштували нічні бої на Донбасі: загинув військовий

Приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і 14 тисяч квадратних кілометрів – на окупованих Донбасі та Криму забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни,
– заявив Петренко.

За його словами, 29 груп розмінування ЗСУ та 16 піротехнічних команд ДСНС проводять розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей.

Наразі групи з розмінування

  • очистили понад 35,5 тисячі гектарів земель;
  • приблизно 2 тисячі кілометрів доріг;
  • 1 тисячу кілометрів залізничних шляхів;
  • виявили та знищили понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів та залишків війни.

Крім того, Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, які з 2016 року допомагають Україні. Зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD). А також партнерам зі США, Канади, Британії, координатору проєктів ОБСЄ в Україні.

Що відомо про окупацію Криму та Донбасу

  • Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів, провели псевдореферендум про статус півострова.
  • Після цього війська РФ вдерлися квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Там проголосили "державні суверенітети" так званих "ДНР" та "ЛНР".  Згодом розпочалися бойові дії.

Війна на Донбасі
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Новини Луганська Новини Донецька ДСНС Збройні сили України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Війна на Донбасі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
13 травня , 22:00 Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
Уляна Супрун
Державна "Дія"
13 травня , 21:50 Державна "Дія"
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
13 травня , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків