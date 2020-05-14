Понад 20 тисяч квадратних кілометрів у мінах: результат агресії РФ на Донбасі
Агресія Росії проти України призвела до масштабних забруднень територій мінами та вибухонебезпечними засобами. Загалом на підконтрольних Україні землях їхня площа становить 7 тисяч квадратних кілометрів, а на окупованих територіях Донбасу та Криму – 14 тисяч.
Наслідком агресії РФ є забруднення українських земель мінами, яке охоплює 21 тисячу квадратних кілометрів, заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко під час онлайн-засідання, пише "Укрінформ".
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Приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і 14 тисяч квадратних кілометрів – на окупованих Донбасі та Криму забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни,
– заявив Петренко.
За його словами, 29 груп розмінування ЗСУ та 16 піротехнічних команд ДСНС проводять розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей.
Наразі групи з розмінування
- очистили понад 35,5 тисячі гектарів земель;
- приблизно 2 тисячі кілометрів доріг;
- 1 тисячу кілометрів залізничних шляхів;
- виявили та знищили понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів та залишків війни.
Крім того, Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, які з 2016 року допомагають Україні. Зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD). А також партнерам зі США, Канади, Британії, координатору проєктів ОБСЄ в Україні.
Що відомо про окупацію Криму та Донбасу
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів, провели псевдореферендум про статус півострова.
- Після цього війська РФ вдерлися квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Там проголосили "державні суверенітети" так званих "ДНР" та "ЛНР". Згодом розпочалися бойові дії.