Понад 20 тисяч квадратних кілометрів у мінах: результат агресії РФ на Донбасі

Агресія Росії проти України призвела до масштабних забруднень територій мінами та вибухонебезпечними засобами. Загалом на підконтрольних Україні землях їхня площа становить 7 тисяч квадратних кілометрів, а на окупованих територіях Донбасу та Криму – 14 тисяч.

Наслідком агресії РФ є забруднення українських земель мінами, яке охоплює 21 тисячу квадратних кілометрів, заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко під час онлайн-засідання, пише "Укрінформ".

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Приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і 14 тисяч квадратних кілометрів – на окупованих Донбасі та Криму забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни,

– заявив Петренко.

За його словами, 29 груп розмінування ЗСУ та 16 піротехнічних команд ДСНС проводять розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей.

Наразі групи з розмінування

очистили понад 35,5 тисячі гектарів земель;

приблизно 2 тисячі кілометрів доріг;

1 тисячу кілометрів залізничних шляхів;

виявили та знищили понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів та залишків війни.

Крім того, Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, які з 2016 року допомагають Україні. Зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD). А також партнерам зі США, Канади, Британії, координатору проєктів ОБСЄ в Україні.

Що відомо про окупацію Криму та Донбасу Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів, провели псевдореферендум про статус півострова.

Після цього війська РФ вдерлися квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Там проголосили "державні суверенітети" так званих "ДНР" та "ЛНР". Згодом розпочалися бойові дії.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу