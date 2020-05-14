Более 20 тысяч квадратных километров в минах: результат агрессии РФ на Донбассе
Агрессия России против Украины привела к масштабным загрязнениям территорий минами и взрывоопасными средствами. Всего на подконтрольных Украине землях их площадь составляет 7 тысяч квадратных километров, а на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – 14 тысяч.
Следствием агрессии РФ является загрязнение украинских земель минами, которое охватывает 21 тысячу квадратных километров, заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко во время онлайн-заседание, пишет "Укринформ".
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Примерно 7 тысяч квадратных километров на контролируемых правительством территориях и 14 тысяч квадратных километров – на оккупированных Донбассе и Крыму загрязнено минами и взрывоопасными пережитками войны,
– заявил Петренко.
По его словам, 29 групп разминирования ВСУ и 16 пиротехнических команд ГСЧС проводят разминирование на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей.
На данный момент группы по разминированию
- очистили более 35,5 тысячи гектаров земель;
- примерно 2 тысячи километров дорог;
- 1 тысяча километров железнодорожных путей;
- обнаружили и уничтожили более 460 тысяч взрывоопасных предметов и остатков войны.
Кроме того, Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, которые с 2016 года помогают Украине. В частности, The HALO Trust, Датской группе по разминированию (DDG), Швейцарскому фонду противоминной деятельности (FSD). А также партнерам из США, Канады, Великобритании, координатору проектов ОБСЕ в Украине.
Что известно об оккупации Крыма и Донбасса
- Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений, провели псевдореферендум о статусе полуострова.
- После этого войска РФ ворвались в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Там провозгласили "государственные суверенитеты" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии начались боевые действия.