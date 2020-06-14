Вблизи села Орехово-Донецкое, что на Луганщине, 13 июня возник пожар сухой травы и лесной подстилки. Во время тушения спасатели изъяли 55 взрывоопасных предметов.

Пожар в лесничестве на Луганщине

Сообщение о пожаре к спасателям поступило 13 июня, информирует пресс-служба ГСЧС.

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Поступила информация, что в серой зоне вблизи села Орехово-Донецкое на территории Славяносербского лесничества в 69 и 73 кварталах возник пожар сухой травы и лесной подстилки,

– говорится в сообщении.

Локализовать пожар удалось на площади 10 гектаров. Тушили огонь 84 спасателя и 17 единиц техники. В частности, два пиротехнических отделения ГСЧС.

Чрезвычайники нашли взрывоопасные предметы

Спасатели изъяли 55 взрывоопасных предметов – 54 патроны 7,62 миллиметра и одну минометную мину 82 миллиметров.

По состоянию на 7:00 14 июня открытого огня там нет. Однако на месте пожара дежурят чрезвычайники.

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