Опасная находка во время пожара на Луганщине: изъяли десятки патронов и мину
Вблизи села Орехово-Донецкое, что на Луганщине, 13 июня возник пожар сухой травы и лесной подстилки. Во время тушения спасатели изъяли 55 взрывоопасных предметов.
Пожар в лесничестве на Луганщине
Сообщение о пожаре к спасателям поступило 13 июня, информирует пресс-служба ГСЧС.
Читайте также Опасная находка: 150 мин обнаружили вблизи линии разграничения
Поступила информация, что в серой зоне вблизи села Орехово-Донецкое на территории Славяносербского лесничества в 69 и 73 кварталах возник пожар сухой травы и лесной подстилки,
– говорится в сообщении.
Локализовать пожар удалось на площади 10 гектаров. Тушили огонь 84 спасателя и 17 единиц техники. В частности, два пиротехнических отделения ГСЧС.
Чрезвычайники нашли взрывоопасные предметы
Спасатели изъяли 55 взрывоопасных предметов – 54 патроны 7,62 миллиметра и одну минометную мину 82 миллиметров.
По состоянию на 7:00 14 июня открытого огня там нет. Однако на месте пожара дежурят чрезвычайники.
Результат агрессии РФ на Донбассе
- Агрессия России против Украины привела к масштабным загрязнениям территорий Донецкой и Луганской областей минами и взрывоопасными средствами.
- В целом на подконтрольных Украине землях их площадь составляет 7 тысяч квадратных километров, а на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – 14 тысяч.