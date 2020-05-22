Опасная находка: 150 мин обнаружили вблизи линии разграничения

Пророссийские боевики установили около 150 мин неподалеку линии разграничения в селе Желобок, Попаснянского района. Заминированы 50 квадратных метров были вблизи автомобильной трассы и приусадебных участков.

Мины заложили вблизи автомобильной трассы

В общем сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на участке 157 противопехотных мин. Об этом сообщила пресс-служба 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в фейсбуке.

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Опасную зону площадью 50 квадратных метров обнаружили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил. Во время ее осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр,

– говорится в сообщении СБУ.

По предварительной информации, мины установили члены преступных группировок на Донбассе. В деле начали уголовное производство по статье подготовка теракта.

Обратите внимание! Использование противопехотных мин ПНМ-2, которые имеет на вооружении армия России, запрещено Оттавской конвенции 1997 года.

Подрыв на мине патруля полиции

Возле поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области 20 мая в результате подрыва оккупантами мины погиб полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили ранения и госпитализированы. Прокуратура расследует гибель командира батальона как теракт.