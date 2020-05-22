Небезпечна знахідка: 150 мін виявили поблизу лінії розмежування

Проросійські бойовики встановили близько 150 мін неподалік лінії розмежування у селі Жолобок, Попаснянського району. Заміновані 50 квадратних метрів були поблизу автомобільної траси та присадибних ділянок.

Міни заклали поблизу автомобільної траси

Загалом співробітники Служби безпеки України виявили на ділянці 157 протипіхотних мін. Про це повідомила пресслужба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у фейсбуці.

Важливо Російські найманці на Донбасі посилили обстріли: за добу – 1 загиблий військовий та 7 поранених

Небезпечну зону площею 50 квадратних метрів виявили військовослужбовці інженерно-саперного підрозділу операції Об'єднаних сил. Під час її огляду слідчі СБУ зафіксували, що зловмисники встановили міни зі щільністю 4 одиниці на 1 квадратний метр,

– мовиться у повідомленні СБУ.

За попередньою інформацією, міни встановили члени злочинних угруповань на Донбасі. У справі розпочали кримінальне провадження за статтею підготовка теракту.

Зверніть увагу! Використання протипіхотних мін ПНМ-2, що їх має на озброєнні армія Росії, заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.

Підрив на міні патруля поліції

Біля селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області 20 травня внаслідок підриву окупантами міни загинув полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали поранення і госпіталізовані. Прокуратура розслідує загибель командира батальйону як теракт.