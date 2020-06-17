На Хмельнитчине от удара молнии загорелась ферма. Увидев пламя, рабочие вывели оттуда коров и начали самостоятельно тушить огонь.

На место пожара выехали 22 спасателя. Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Когда прибыло первое подразделение, площадь пожара достигала 1500 квадратных метров. Также существовала угроза переброски огня на, вплотную расположенное, административное здание и помещение компрессорной.

По прибытии установлено, что горит коровник по всей площади. Силы и средства личного состава были направлены на недопущение распространения пожара на склад с материальными ценностями и хозяйственные постройки,

– рассказал начальник Государственной пожарно-спасательной части Андрей Процун.

Обуздание пожара значительно осложнялось из-за сильных порывов ветра. Однако благодаря оперативным действиям пожарных, пламя удалось обуздать.

Пожар из-за удара молнии / Фото ГСЧС

Вероятная причина возгорания — электростатический разряд молнии. Травмированных и погибших во время пожара не было.

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Смотрите видео с места пожара от ГСЧС: