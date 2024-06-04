Об этом сообщают столичные телеграмм-каналы. Так, жители города делятся кадрами непогоды в Киеве в сети, информирует 24 Канал.

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Киев накрыла мощная непогода

Во вторник, 4 июня, мощный ливень начался в пригороде столицы. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что ливень достаточно сильный, ведь из-за него даже трудно рассмотреть соседние многоэтажки.

Непогода в пригороде Киева: смотрите видео

Тем временем в самом Киеве тоже начался сильный ливень. Он сопровождается шквальным ветром. На кадрах также заметно, что из-за сильной непогоды видимость очень плохая.

Мощный ливень в Киеве: смотрите видео

В некоторых районах Киева жители наблюдают и град. Так, жители столицы делились кадрами, как по их окнам бьет немалый град.

В Киеве лупит градом: смотрите видео

Киевляне также публикуют видео, на которых видно подтопление дорог в некоторых районах города.

"Улицы столицы становятся похожи на Венецию", – пишут в телеграмм каналах.

Улицы Киева во время ливня: смотрите видео

Также на кадрах можно увидеть, как машины жителей Киева после мощного ливня стоят как будто в озере.

Последствия ливня в Киеве: смотрите видео

Внимание! Во время непогоды рекомендуется быть осторожными, не находиться под деревьями во время сильного ветра и грозы.

Заметим, что Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области 5 июня. В частности, пишут о том, что ожидается гроза. Там также отметили о І уровне опасности, желтый.

Гроза в Киеве 2 июня: кратко