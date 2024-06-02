Соответствующие фото и видео распространяют в телеграмм-каналах. Так, в Киевской области уже наблюдается мощный ливень, передает 24 Канал.

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В Киеве фиксируется значительное ухудшение погоды

В сети активно распространяли фото и видео черных облаков, которые тянулись в направлении столицы. Сейчас же непогода уже охватила город

В Киеве очевидцы наблюдают сильные облака: смотрите видео

Сейчас же Киев охватил мощный ливень. Кое-где в небе можно увидеть яркую молнию.

В столице сильный ветер и дождь: смотрите фото

Непогода в Киеве: смотрите видео

Также местные сообщают о громе. Его можно услышать в разных частях столицы.

В Киеве сильный дождь и град: смотрите видео

В области также сильная непогода

В то же время в Киевской области также продолжается мощный ливень. Местные сообщают о сильном граде.

В регионе бушует непогода: смотрите видео

В частности, по их словам, в регионе поднялся мощный шквал ветра. К тому же в небе фиксируются молнии.

Местные сообщают о сильном ливне: смотрите видео

Отметим, что 30 мая около 19:45 30 мая в столице Украины в некоторых районах начался сильный ливень. Небо сразу затянулось облаками, а вокруг потемнело. В сети также писали, что в то время, как один район Киева заливал мощный ливень, в другом фиксировали радугу. То есть, эти явления происходили в столице одновременно.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде

Накануне Укргидрометцентр сообщил, что на большей части Украины объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидают дожди и грозы. Был объявлен І уровень опасности, желтый.

В частности, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в эти выходные в большинстве областей, за исключением юго-восточной половины, пройдут дожди с грозами. Временами осадки будут значительными.

Эксперт рассказал, что из-за роста общей неустойчивости атмосферы и активизации грозовых процессов в течение июня в Украине возможны эпизоды опасных и стихийных явлений погоды. В частности, сильных локальных ливней, большого града, разрушительных шквалов.