Про це повідомляють столичні телеграм-канали. Так, жителі міста діляться кадрами негоди у Києві в мережі, інформує 24 Канал.

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Київ накрила потужна негода

У вівторок, 4 червня, потужна злива почала лютувати у передмісті столиці. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки.

Негода у передмісті Києва: дивіться відео

Тим часом у самому Києві теж почалась сильна злива. Вона супроводжується шквальним вітром. На кадрах також помітно, що через сильну негоду видимість дуже погана.

Потужна злива у Києві: дивіться відео

В деяких районах Києва жителі спостерігають й град. Так, жителі столиці ділилися кадрами, як по їхніх вікнах б'є чималий град.

У Києві лупить градом: дивіться відео

Кияни також публікують відео, на яких видно підтоплення доріг у деяких районах міста.

"Вулиці столиці стають схожі на Венецію", – пишуть в телеграм каналах.

Вулиці Києва під час зливи: дивіться відео

Також на кадрах можна побачити, як автівки жителів Києва після потужної зливи стоять неначе в озері.

Наслідки зливи у Києві: дивіться відео

Увага! Під час негоди рекомендується бути обережними, не перебувати під деревами під час сильного вітру та грози.

Зауважимо, що Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Києву та області 5 червня. Зокрема, пишуть про те, що очікується гроза. Там також зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.

Гроза в Києві 2 червня: коротко