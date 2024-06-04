Про це повідомляють столичні телеграм-канали. Так, жителі міста діляться кадрами негоди у Києві в мережі, інформує 24 Канал.
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Київ накрила потужна негода
У вівторок, 4 червня, потужна злива почала лютувати у передмісті столиці. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки.
Негода у передмісті Києва: дивіться відео
Тим часом у самому Києві теж почалась сильна злива. Вона супроводжується шквальним вітром. На кадрах також помітно, що через сильну негоду видимість дуже погана.
Потужна злива у Києві: дивіться відео
В деяких районах Києва жителі спостерігають й град. Так, жителі столиці ділилися кадрами, як по їхніх вікнах б'є чималий град.
У Києві лупить градом: дивіться відео
Кияни також публікують відео, на яких видно підтоплення доріг у деяких районах міста.
"Вулиці столиці стають схожі на Венецію", – пишуть в телеграм каналах.
Вулиці Києва під час зливи: дивіться відео
Також на кадрах можна побачити, як автівки жителів Києва після потужної зливи стоять неначе в озері.
Наслідки зливи у Києві: дивіться відео
Зауважимо, що Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Києву та області 5 червня. Зокрема, пишуть про те, що очікується гроза. Там також зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.
Гроза в Києві 2 червня: коротко
- Нагадаємо, у неділю, 2 червня, Київ накрила сильна негода. Так, столицю охопила потужна злива.
- Місцеві жителі повідомляли про блискавицю та грім, який було чутно в різних районах Києва.
- Водночас у області також тривала потужна злива. Місцеві повідомляли, що, окрім шквалу вітру, випав також і сильний град.