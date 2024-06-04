Так, в Україні вкотре синоптики прогнозують дощ та грози. Ба більше, подекуди, згідно з даними фахівців, можливий град та шквали вітру.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 5 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. У частині регіонів можливі короткочасні дощі та грози. Водночас вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди спостерігатимуться град та шквали вітру, швидкість яких сягатиме близько 15 – 20 метрів за секунду.

Однак вночі на південному сході, а вдень на півдні країни наявність опадів не очікується.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що вночі температура повітря сягатиме 13 – 18 градусів тепла. Водночас у південно-східній частині України показники становитимуть до 22 градусів. Вдень у західних, північних регіонах, а також Вінницькій області температура повітря коливатиметься у межах 21 – 26 градусів тепла.

На території інших областей фіксуватиметься температура від 27 до 31 градусів, у Криму сягатиме навіть до 35 градусів. А от на високогір'ї Карпат вночі, за даними синоптиків, буде від 8 – 13 градусів, а вдень 15 – 20.

Що прогнозують для жителів столиці та області

У Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. Фахівці повідомляють про короткочасні дощі та грозу. Вітер буде рухатися у південно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На території області вночі температура коливатиметься у межах 13 – 18 градусів, а вдень сягатиме 21 – 26 градусів. Для Києва прогнозують вночі 15 – 17 градусів, а вдень 24 – 25.

Водночас Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території області та столиці. Там оголошено І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Однак подібне попередження стосується фактично усіх регіонів, крім частини районів південного сходу та півдня.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в містах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +22...+24,

Львів – +22...+24,

Івано-Франківськ – +22...+24,

Тернопіль – +22...+24,

Чернівці – +23...+25,

Хмельницький – +22...+24,

Луцьк – +21...+23,

Рівне – +21...+23,

Житомир – +22...+24,

Вінниця – +24...+26,

Одеса – +26...+28,

Миколаїв – +29...+31,

Херсон – +31..+33,

Сімферополь – +32...+34,

Кропивницький – +28...+30,

Черкаси – +25...+27,

Чернігів – +23...+25,

Суми – +25...+27,

Полтава – +27...+29,

Дніпро – +29...+31,

Запоріжжя – +31...+33,

Донецьк – +29...+31,

Луганськ – +28...+30,

Харків – +28...+30.

Прогноз погоди на 5 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру