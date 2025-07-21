Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-сообщества.

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Где заметили нашествие лягушек?

После дождя в Никополе на улицу вылезли земляные лягушки. "Гостей" было так много, что местные жители сняли необычное явление. Люди удивлялись количеству лягушек, которые захотели "прогуляться" по городу.

Земноводных видели на дорогах, местах где ходят люди и даже возле многоэтажек.

После дождя, их вроде бы кто-то подбросил,

– написала пользовательница тик-тока annponi.

Куча лягушек прыгала по улице Никополя: смотрите видео

Однако жителям Никополя нечего бояться, лягушки являются безопасными для людей. Эти земноводные не несут вреда растительности или животным, но хорошо уничтожают насекомых, слизней и даже мелких жуков.

К счастью, пока лягушки переходили дорогу, по ней не двигались машины, поэтому амфибии, вероятно, не пострадали. После дождя лягушки и им подобные животные любят двигаться по улицам и автодорогам, поэтому водителям стоит быть более осторожными.

К слову, в Запорожской области на деревьях видели огромное количество египетской саранчи, которая могла нанести вред урожаю, листьям, стеблям и цветам растений. Сначала насекомые "оккупировали" растения в Кушугумской громаде, а позже – в самом Запорожье. По словам жителей, насекомых было более тысячи в одном месте.