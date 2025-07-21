Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти.

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Де помітили нашестя жаб?

Після дощу в Нікополі на вулицю вилізли земляні жаби. "Гостей" було так багато, що місцеві жителі зафільмували незвичне явище. Люди дивувалися кількості жаб, які захотіли "прогулятися" містом.

Земноводних бачили на дорогах, місцях де ходять люди та навіть біля багатоповерхівок.

Після дощу, їх начебто хтось підкинув,

– написала користувачка тік-току annponi.

Купа жаб стрибала по вулиці Нікополя: дивіться відео

Однак жителям Нікополя нічого боятися, жаби є безпечними для людей. Ці земноводні не несуть шкоди рослинності чи тваринам, але добре знищують комах, слимаків і навіть дрібних жуків.

На щастя, доки жаби переходили дорогу, по ній не рухалися автівки, тому амфібії, ймовірно, не постраждали. Після дощу жаби та їм подібні тварини люблять рухатися вулицями та автошляхами, тому водіям варто бути більш обережними.

До слова, в Запорізькій області на деревах бачили величезну кількість єгипетської сарани, яка могла завдати шкоди урожаю, листям, стеблам та квітам рослин. Спочатку комахи"окупували" рослини в Кушугумській громаді, а пізніше – в самому Запоріжжі. За словами жителів, комах було понад тисяча в одному місці.