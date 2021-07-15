Ляшко не исключает вероятность нового локдауна осенью

Новый локдаун в Украине таки могут ввести осенью. Минздрав не исключает этого, однако делают все, чтобы избежать такого сценария.

Есть возможность не допустить новый локдаун. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Как избежать локдауна

По словам Ляшко, этому поспособствует не только соблюдение санитарных норм. Он акцентирует внимание на обращении к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививки против коронавируса.

Если украинцы старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то рост новых случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

Будет учитывать экономику

Министр отметил, что в первую очередь хотят защитить уязвимые группы населения. В таком случае власть будет оценивать две составляющих: потенциальное влияние на состояние и жизни людей, а также влияние на экономику.

Собственно, когда приоритетные группы населения будут защищены, власти смогут смотреть в сторону экономики, чтобы та работала.

Третья волна коронавируса

Накануне в ВОЗ заявили, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса. Четвертую неделю подряд регистрируют увеличение количества инфицированных и умерших от COVID-19. Причиной этого называют штамм Дельта.