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      Ляшко не спустит Главнокомандующему разворовывание армии, – Владимир Фесенко

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      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / nv.ua

      Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал призвать к ответу Петра Порошенко и его окружение, которых журналисты обвинили в контрабандных поставках российских запчастей для украинской армии.

      "Порошенко и его друзья воруют на армии. Если это журналистское расследование правда – это грандиозное преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять! Наша команда требует от парламента незамедлительно принять наш закон об импичменте, который мы зарегистрировали еще в 2015 году, и создать временную следственную комиссию по расследованию опубликованных журналистами масштабного разворовывания армии", – заявил Олег Ляшко.

      По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, журналисты раскопали достаточно серьезные материалы, и теперь Президенту будет достаточно проблематично отбиваться от атак лидера "Радикальной партии".

      "Я не исключаю вероятности, что решение по созданию ВСК парламентом будет принято. По сути, Ляшко посадил правящую коалицию, от которой в президенты также баллотируются кандидаты, на так называемую "вилку". Те фракции коалиции, которые не поддержат требование "радикалов" о создании ВСК – автоматически признают, что покрывают вероятные преступления Порошенко. А если учитывать, что в самой коалиции сейчас произошел серьезный раскол, думаю, что решение о ВСК с большей долей вероятности будет принято", – прогнозирует Фесенко.

      Политолог отметил также, что вопрос о принятии закона, инициированного "радикалами" еще в 2015 году, об импичменте Президента, даже в случае его принятия, будет традиционно ветирован самим Порошенко. Однако, этим Президент лишь подольет масла в огонь, расписавшись в своих страхах перед ответственностью за преступления особой тяжести.

      "Ляшко создал реальную угрозу для Порошенко. Он не боится идти ва-банк с открытым забралом. По сути лидер Радикальной партии сегодня позиционируется как лидер подлинной парламентской оппозиции", – резюмировал Фесенко.

      25 февраля, журналисты программы "Наші гроші" выдали в эфир резонансное расследование, выявив факты того, как высокие чиновники оборонной сферы Украины во главе с Президентом Петром Порошенко организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Прибыль, которую зарабатывало на армии окружение Главнокомандующего, исчисляется сотнями миллионов гривен.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Расследования Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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