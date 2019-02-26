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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Ляшко не спустить головнокомандувачу розкрадання армії, – Володимир Фесенко

      396 Читать новость на русском
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / nv.ua

      Лідер Радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв притягнути до відповідальності Петра Порошенка і його оточення, яких журналісти звинуватили в контрабандних поставках російських запчастин для української армії.

      "Порошенко і його друзі крадуть на армії. Якщо це журналістське розслідування правда – це грандіозний злочин і державна зрада, за яку Порошенка треба розстріляти! Наша команда вимагає від парламенту негайно прийняти наш закон про імпічмент, який ми зареєстрували ще в 2015 році, і створити тимчасову слідчу комісію з розслідування опублікованих журналістами фактів масштабного розкрадання армії", – заявив Олег Ляшко. Про це пише "Інформатор".

      На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, журналісти розкопали досить серйозні матеріали, і тепер президентові буде досить проблематично відбиватися від атак лідера "Радикальної партії".

      "Я не виключаю ймовірності, що рішення зі створення ТСК парламентом буде прийнято. По суті, Ляшко посадив правлячу коаліцію, від якої в президенти також балотуються кандидати, на так звану "вилку". Ті фракції коаліції, які не підтримають вимогу "радикалів" про створення ТСК – автоматично визнають такими, що покривають ймовірні злочини Порошенка. А якщо враховувати, що в самій коаліції зараз відбувся серйозний розкол, то думаю, що рішення про ТСК з більшою часткою ймовірності буде прийнято", – прогнозує Фесенко.

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      Політолог зазначив також, що питання про прийняття закону, ініційованого "радикалами" ще в 2015 році, про імпічмент Президента, навіть в разі його прийняття, буде традиційно ветований самим Порошенком. Однак цим Президент лише піділлє масла у вогонь, розписавшись у своїх страхах перед відповідальністю за злочини особливої ​​тяжкості.

      "Ляшко створив реальну загрозу для Порошенка. Він не боїться йти ва-банк з відкритим забралом. По суті, лідер Радикальної партії сьогодні позиціонується, як лідер справжньої парламентської опозиції", – резюмував Фесенко.

      25 лютого журналісти програми "Наші гроші" видали в ефір резонансне розслідування, виявивши факти того, як високі чиновники оборонної сфери України на чолі з президентом Петром Порошенко організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Прибуток, який заробляло на армії оточення Головнокомандувача обчислюється сотнями мільйонів гривень.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Розслідування Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
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