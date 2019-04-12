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      Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию бюллетеня, – Аваков

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      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / Фото из открытых источников

      Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня. В день первого тура президентских выборов он, проголосовав, показал журналистам свой бюллетень и уже тогда бросил его в урну.

      31 марта отличились также однопартийцы Ляшко: "радикалы" публиковали снимки бюллетеней с отметками на своих страницах в соцсетях. Так, правоохранители уже составили административный протокол на нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Он должен появиться в суд для рассмотрения этого нарушения избирательного законодательства.

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      Сейчас более 170 человек получат уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией ... Административный протокол Ляшко уже выписан,
      – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

      По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и в день голосования.


      Ляшко демонстрировал бюллетень журналистам 31 марта

      "В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел – в судах. Более 500 административных протоколов, в том числе многим народным депутатам, двум председателям областных государственных администраций, мэрам городов за публичную агитацию на избирательных участках", – добавил министр.

      Памятка избирателю: что нельзя делать на выборах

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел Судьи Нарушения на выборах Радикальна партія Олег Ляшко
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