Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию бюллетеня, – Аваков

Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня. В день первого тура президентских выборов он, проголосовав, показал журналистам свой бюллетень и уже тогда бросил его в урну.

31 марта отличились также однопартийцы Ляшко: "радикалы" публиковали снимки бюллетеней с отметками на своих страницах в соцсетях. Так, правоохранители уже составили административный протокол на нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Он должен появиться в суд для рассмотрения этого нарушения избирательного законодательства.

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Сейчас более 170 человек получат уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией ... Административный протокол Ляшко уже выписан,

– рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и в день голосования.



Ляшко демонстрировал бюллетень журналистам 31 марта

"В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел – в судах. Более 500 административных протоколов, в том числе многим народным депутатам, двум председателям областных государственных администраций, мэрам городов за публичную агитацию на избирательных участках", – добавил министр.

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