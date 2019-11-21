Ляшко защищает адвокат Ахметова, – СМИ

Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, связанная с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Ранее Салова представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова, сообщают "Наши деньги".

Так, в 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы организации в рамках любых уголовных производств на любых стадиях во всех органах государственной власти и др.

Доверенность выдавалась на 1 год. Пока нет информации о том, продолжилась ли доверенность дальше.

Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по подозрению в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля – из-за драки экс-нардепа с Герусом. За это Ляшко может грозить от 4 до 7 лет.



Доверенность на Салову / Источник: nashigroshi.org





Доверенность на Салову / Источник: nashigroshi.org

Ляшко подрался с Герусом: что нужно знать

Все произошло в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.

Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина"). Олег Ляшко останется на свободе на время проведения расследования.

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