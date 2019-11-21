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      Ляшко защищает адвокат Ахметова, – СМИ

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      Ляшко защищает адвокат, связанная с Ахметовым / Фото с фейсбук-страницы Ляшко

      Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, связанная с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

      Ранее Салова представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова, сообщают "Наши деньги".

      Так, в 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы организации в рамках любых уголовных производств на любых стадиях во всех органах государственной власти и др.

      Доверенность выдавалась на 1 год. Пока нет информации о том, продолжилась ли доверенность дальше.

      Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по подозрению в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля – из-за драки экс-нардепа с Герусом. За это Ляшко может грозить от 4 до 7 лет.

      Ляшка захищає адвокат Ахметова
      Доверенность на Салову / Источник: nashigroshi.org

      Ляшка захищає адвокат Ахметова
      Доверенность на Салову / Источник: nashigroshi.org

      Ляшко подрался с Герусом: что нужно знать

      • Все произошло в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.
      • Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".
      • Суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина"). Олег Ляшко останется на свободе на время проведения расследования.

      Смотрите видео драки Ляшко с Герус​ом

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Ринат Ахметов Олег Ляшко Решение суда Андрей Герус – новости
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