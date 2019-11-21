Ляшка захищає адвокат Ахметова, – ЗМІ

Захисником колишнього народного депутата Олега Ляшка є адвокат Елеонора Салова, пов’язана із українським олігархом Рінатом Ахметовим.

Раніше Салова представляла інтереси одного з підприємств ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляють "Наші гроші".

Так, у 2016 році директор ПАТ "Нафтогазвидобування" виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права та інтереси товариства в рамках будь-яких кримінальних проваджень та будь-яких стадіях, в усіх органах державної влади тощо.

Довіреність видавалася на 1 рік. Наразі немає інформації про те, чи продовжувалась довіреність далі.

Салова захищає Ляшка у кримінальному провадженні за підозрою у погрозі або насильству щодо державного діяча – через бійку екснардепа із Герусом. За це Ляшкові може загрожувати від 4 до 7 років.



Довіреність на Салову/ Джерело: nashigroshi.org





Довіреність на Салову/ Джерело: nashigroshi.org

Ляшко побився з Герусом: що треба знати

Усе сталося в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Ляшку не сподобалось те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Герус і був автором відповідної поправки до закону.

Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина"). Олег Ляшко залишиться на волі на час проведення розслідування.

Дивіться відео бійки Ляшка із Герусом