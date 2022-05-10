Лэнд-лиз подписан: почему у русских истерика

77 лет назад благодаря ленд-лизу цивилизованный мир уничтожил нацистское зло. Сегодня благодаря ленд-лизу Украина уничтожит зло рашистское.

Что такое ленд-лиз

Это программа правительства США во время Второй мировой войны, в рамках которой американцы завалили союзников оружием, боеприпасами, техникой и другими ресурсами.

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Особенность – Упрощенная процедура: Президент США принимает это решение лично, все происходит быстро и без бюрократии.

77 лет назад цивилизованный мир уничтожил нацистское зло. Сегодня благодаря этому Украина уничтожит рашистское зло.

Процедура

Украина делает запрос на конкретное оружие – Джо Байден принимает решение – оружие приходит в Украину.

В краткосрочной перспективе это стоит 0 гривен 00 копеек. После победы мы должны вернуть уцелевшую технику или заплатить за нее и оставить у себя. За уничтоженную технику платить не следует.

Что мы можем получить?

Все что угодно. Кроме ядерного оружия. Американские самолеты, танки, вертолеты, беспилотники, ПЗРК, ПТРК, ракеты, ПВО, РСЗО, стрелковое оружие, боевые машины…

Конечно, Байден может отказать в конкретном запросе, но после этого такая вероятность минимальна.

Пока Россия теряет технику и своих зомби, мы будем биться новейшим западным оружием, которое их тупым головам и не снилось.

Будет очень много мертвых россиян. Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь – ждите, родные, мы скоро вернемся.

Все это стало возможным исключительно благодаря титаническому подвигу ВСУ и всем нашим Защитникам. Поэтому благодарим партнеров и преклоняемся перед нашей Армией.

День Победы близится!