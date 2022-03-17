Такое мнение в эфире 24 канала высказал член оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Рахманин. По его словам, в течение месяца будет понятно, произойдет ли в этой войне перелом в ту или иную сторону.
Обратите внимание Количество активных боев и наступление врага снижены, – заместитель главы Минобороны
Сейчас между странами есть определенное равновесие, – Рахманин
Сергей Рахманин сказал, что у России потенциал и ресурс больше, но есть субъективные факторы, которые работают в пользу Украины. Наша стойкость ежедневно придает нам уверенности в собственных силах и:
- деморализует врага;
- убеждает Запад, что мы способны сражаться, поэтому его помощь увеличивается.
Член оборонного Комитета Верховной Рады считает, что переговоры возможны тогда, когда стороны будут иметь аргументы в свою пользу, чтобы принудить или склонить другую сторону к решению. Тогда можно будет искать компромиссы и реальные сценарии.
Сейчас любая реальная договоренность невозможна, потому что сейчас есть определенное равновесие,
– заявил Сергей Рахманин.
С одной стороны наступление захлебнулось, с другой – россияне, хоть и медленно, но продвигаются вперед на определенных направлениях.
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