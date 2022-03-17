Такое мнение в эфире 24 канала высказал член оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Рахманин. По его словам, в течение месяца будет понятно, произойдет ли в этой войне перелом в ту или иную сторону.

Обратите внимание Количество активных боев и наступление врага снижены, – заместитель главы Минобороны

Сейчас между странами есть определенное равновесие, – Рахманин

Сергей Рахманин сказал, что у России потенциал и ресурс больше, но есть субъективные факторы, которые работают в пользу Украины. Наша стойкость ежедневно придает нам уверенности в собственных силах и:

деморализует врага;

убеждает Запад, что мы способны сражаться, поэтому его помощь увеличивается.

Член оборонного Комитета Верховной Рады считает, что переговоры возможны тогда, когда стороны будут иметь аргументы в свою пользу, чтобы принудить или склонить другую сторону к решению. Тогда можно будет искать компромиссы и реальные сценарии.

Сейчас любая реальная договоренность невозможна, потому что сейчас есть определенное равновесие,

– заявил Сергей Рахманин.

С одной стороны наступление захлебнулось, с другой – россияне, хоть и медленно, но продвигаются вперед на определенных направлениях.

Заметьте – Кривонос о переломном моменте в войне: смотрите видео