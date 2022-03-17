Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член оборонного Комітету Верховної Ради Сергій Рахманін. За його словами, протягом місяця буде зрозуміло, чи відбудеться у цій війні перелом у той чи інший бік.

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Зараз між країнами є певна рівновага, – Рахманін

Сергій Рахманін сказав, що у Росії потенціал та ресурс більший, але є суб'єктивні чинники, які працюють на користь України. Наша стійкість щодня додає нам впевненості у власних силах та:

деморалізує ворога;

переконує Захід, що ми здатні битися, тому його допомога збільшується.

Член оборонного Комітету Верховної Ради вважає, що перемовини можливі тоді, коли сторони матимуть аргументи на свою користь, щоб примусити чи схилити іншу сторону до рішення. Тоді можна буде шукати компроміси та реальні сценарії.

Наразі будь-яка реальна домовленість неможлива, тому що зараз є певна рівновага,

– заявив Сергій Рахманін.

З одного боку наступ захлинувся, з іншого – росіяни, хоч і повільно, але просуваються вперед на певних напрямках.

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