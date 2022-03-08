Старший солдат ВСУ прославился еще месяц назад – исполнением песни. Видео собрало много лайков в соцсетях и стало особенно актуальным и близким к сердцу каждому во время войны.

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Видео военный записывает за рулем автомобиля

После этого за любительскими роликами Юрия и его пением в сети следят тысячи человек. Как оказалось, у старшего солдата есть музыкальное образование. Он учился в музыкальной школе – по классу аккордеона и фортепиано, а пение совершенствовало в доме культуры.

Что касается времени на видео, то их преимущественно Городецкий записывает за рулем машины.

Даже когда работаю, то записываю видео. Пою и для себя, и для товарищей,

– добавил Юрий.

Военный отметил, что в армию ушел в 2016 году, и с этого времени начал петь исключительно украинские песни. Юрий признался, что получает немало отзывов на свое творчество и ему очень приятно, что многие поступают от детей.

Послушайте песню в исполнении Юрия Городецкого: