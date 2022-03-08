Старший солдат ЗСУ прославився ще місяць тому – виконанням пісні. Відео зібрало багато уподобань у соцмережах і стало особливо актуальним та близьким до серця кожному під час війни.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Відео військовий записує за кермом авто

Після цього за аматорськими роликами Юрія та його співом у мережі стежать тисячі людей. Як виявилось, у старшого солдата є музична освіта. Він навчався у музичній школі – по класу акордеона та фортепіано, а спів вдосконалював в будинку культури.

Щодо часу на відео, то їх переважно Городецький записує за кермом автівки.

Навіть, коли працюю, то записую відео. Співаю і для себе, і для товаришів,

– додав Юрій.

Військовий зазначив, що в армію пішов у 2016 році і з цього часу почав співати виключно українські пісні. Юрій зізнався, що отримує чимало відгуків на свою творчість і йому дуже приємно, що багато з них надходить від дітей.

Послухайте пісню у виконанні Юрія Городецького:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.