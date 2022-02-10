На них изображен отрывок из поэзии Тараса Шевченко "Катерина". Правда, немного переделанный.

Интересно Работница месяца: кошка отправляла смешные сообщения коллегам хозяйки

Да, на билбордах в Ровно надписи: "Любитесь, ровнянки, но не с москалями". Вероятно, это поздравление нардепа к 14 февраля, когда отмечают День всех влюбленных. Рядом с надписью красуется улыбающееся лицо Соломчука.

Дмитрий Соломчук своеобразно поздравил с Днем всех влюбленных / Фото "ЧЕСНО"

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли такое поздравление. Некоторых комментаторов насмешил билборд нардепа, а некоторых даже возмутил.

"Любитесь, барышни, да не со слугами, потому что эти слуги злые люди, горе будет с вами", – написал один из комментаторов.

Что известно о Дмитрии Соломчуке

В 2019 году он был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Слуга народа" номером 33 в списке как беспартийный. Заместитель председателя одноименной фракции с начала работы Рады 9-го созыва до 3 декабря 2019 года. Член Комитета по аграрной и земельной политике. Во время президентских выборов 2019 года возглавлял "Команду Зеленского" в Ровненской области.

Полный текст публикации "ЧЕСНО":

Билборд нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука в Ровно.