На них зображений уривок з поезії Тараса Шевченка "Катерина". Щоправда, трохи перероблений.

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Так, білборди у Рівному мають написи: "Кохайтесь, рівнянки, та не з москалями". Ймовірно, це вітання нардепа до 14 лютого, коли відзначають День усіх закоханих. Поруч із написом красується усміхнене обличчя Соломчука.



Дмитро Соломчук своєрідно привітав з Днем всіх закоханих / Фото "ЧЕСНО"

Користувачі соцмереж неоднозначно сприйняли таке привітання. Деяких коментаторів насмішив білборд нардепа, а декого навіть обурив.

"Любіться, панночки, та не зі слугами, бо ці слуги злі люди, горе буде з вами", – написав один з коментаторів.

Що відомо про Дмитра Соломчука

У 2019 році він був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" номером 33 у списку. Заступник голови однойменної фракції з початку роботи Ради 9 скликання до 3 грудня 2019 року. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. Під час президентських виборів 2019 року очолював "Команду Зеленського" у Рівненській області.

Повний текст публікації "ЧЕСНО":

"Білборд нардепа від "Слуги народу" Дмитра Соломчука у Рівному".