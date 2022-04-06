Любое предприятие может получить до 60 миллионов гривен кредита под 0%, – Свириденко

Программу кредитования "5 – 7 – 9%" адаптировали к условиям военного времени: любое предприятие может получить до 60 миллионов гривен кредита под 0%.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"С начала войны такие кредиты от государственных банков на общую сумму 1,1 миллиарда гривен получили 826 бизнесов", – сказала Свириденко, подчеркнув, что доступ предпринимателей к кредитным средствам – одна из предпосылок восстановления экономики после шока первых недель войны.

По словам Свириденко, для своевременного старта посевной кампании и ее успешного проведения активировали дополнительные механизмы кредитования аграриев. Эти средства идут на закупку удобрений, топлива, средств защиты растений.

Она сообщила, что украинские банки до войны активно предоставляли кредиты сельхозпроизводителям – на начало марта кредитный портфель агропредприятий составил 84,6 миллиарда гривен.

"Из всех выданных кредитных средств по программе "5 – 7 – 9%" 42% приходилось именно на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств", – рассказала она.

Свириденко убеждена, что во время войны коммерческие и государственные банки должны активизировать свою кредитную деятельность, ведь эти средства нужны тысячам предпринимателей для отладки производств.

Правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором соответствующую работу. В частности, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 миллиарда гривен. 2,3 миллиарда гривен госбанки уже выделили фермерам", – сказала она.

В целом же, по словам Юлии Свириденко, начиная с 24 февраля государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 миллиарда гривен, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.