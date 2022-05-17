Любой Минск-2 – это отложенная война, Зеленский на это не пойдет, – Подоляк

Украина не уступит свои территории и не будет слушать призывов политиков о сохранении лица Путина.

Сохранение лица Путина – не украинская проблема

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире совместного вещания. По его словам, сейчас идет полноценная, крупномасштабная, европейская война. И если кто-то еще этого в мире не понимает, то это не проблема Украины. И российская федерация не сможет остановить войну в таком виде, как ей хотелось бы.

Читайте также Странная логика после Бучи и Мариуполя, – Подоляк о заявлениях политиков Запада относительно "лица" России

Что касается отдать что-то для того, чтобы господин Путин или какой-либо другой политик в российском руководстве сохранил лицо – это невозможно, это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-нибудь там отдадим. Это не приемлемо для Украины. И Президент Украины Владимир Зеленский об этом неоднократно говорил. И это не воспримет украинское общество,

– подчеркнул советник.

Минска-2 не будет

Он подчеркнул, что украинцы заплатили огромную цену не для того, чтобы что-то отдать. А Минск-2 – это отложенная война, еще более разрушительная, например, через год или через два.

"Любой Минск-2 мог бы подписать другой президент. Но этот президент такое не подпишет, это нам не нужно и это должны понять в Европе, такие позиции для нас неприемлемы", – подчеркнул Подоляк.

Никто не уступит украинские территории

Также, по его словам, есть неприемлемые предложения о прекращении огня без отвода российских войск. Россияне только этого и хотят, поэтому это нельзя воспринимать как часть переговорного процесса, потому что Украине такое перемирие не нужно.

"Русский мир вообще не воспринимается в Украине, это не 2014 год, наши люди не могут терпеть россиян, особенно на Востоке и Юге. Посмотрите, что происходит в Херсоне, Гениевке, это только российская пропаганда создает картинку, когда привозят автобусами людей из Крыма, чтобы они показали, как здесь все поддерживают каннибальскую философию России", – объяснил советник.

Поэтому он добавляет, что украинские власти не будут отдавать свои территории, где живут патриоты Украины и обязательно освободят их.

Смотрите также – Путину не дадут провести мобилизацию: видео