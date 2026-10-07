Выступал против вырубки деревьев: ветерану и активисту Любомиру Дмитришину избрали меру пресечения

Правоохранители вручили Любомиру Дмитришину уведомление о подозрении по статье о хулиганстве. Голосеевский районный суд избрал общественному активисту меру пресечения.

Ветеран будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщило "Суспильне".

Что известно о решении суда?

Участник протестов против вырубки деревьев на Теремках в Киеве Любомир Дмитришин получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он обязан не покидать столицу и сообщать о своем местонахождении.

Сторона обвинения просила для Дмитришина круглосуточный домашний арест. Суд частично удовлетворил ходатайство и назначил домашний арест с 00:00 до 05:00.

Адвокат просил не применять меру пресечения и отпустить активиста под поручительство, однако суд отказал. Сторона защиты сообщила, что будет подавать апелляцию.

Дмитришин после заседания заявил, что считает решение суда несоразмерным, а подозрение – надуманным. Мужчина утверждает, что пришел на Теремки поддержать местных жителей, поскольку там проживают его родственники.

"Я призвал остановить строительные работы в Теремках и наладить надлежащую коммуникацию с общественностью,

– заявил подозреваемый.

Он добавил, что видит в деле "признаки политического преследования". Активист отметил, что не может прокомментировать видео, опубликованное правоохранителями, поскольку полиция конфисковала его средства связи.

Что известно о деле Любомира Дмитришина?

Любомир Дмитришин имеет статус ветерана. Он воевал на Лиманском направлении. После получения ранения его уволили с военной службы.

Следователи сообщали, что вручили мужчине подозрение по части 3 статьи 296 УК Украины, в которой речь идет о хулиганстве и неуважении к общественному порядку, связанном с сопротивлением представителю власти. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В юридической компании "Миллер" заявили, что правоохранители провели обыск и задержали Дмитришина. Юристы утверждают, что во время задержания активисту не разъяснили причины таких действий.

Также, по их словам, во время обыска к ветерану безосновательно применили физическую силу. Кроме того, во время обыска полицейские изъяли технику, принадлежавшую супруге активиста, которая не была причастна к акциям протеста.

Напомним, что 27 сентября в Теремковском парке возник конфликт между местными жителями и правоохранителями, связанный с планами строительства тепломагистрали через зеленую зону. Участники акции выступали против вырубки деревьев и предлагали альтернативный маршрут. Во время столкновения пострадала одна из участниц протеста, Ульяна Джурляк.