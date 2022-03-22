Любовь непобедима, как и Украина: в блокадном Мариуполе в бомбоубежище сыграли свадьбу

В окруженном российскими оккупантами Мариуполе сыграли свадьбу. Ее отпраздновали в бомбоубежище.

Командир спецподразделения КОРД в отставке, ветеран Национальной полиции, а ныне добровольец теробороны Мариуполя предложил своей любимой Марине руку и сердце. И она сказала "да".

Стоит внимания Начнут просто "утюжить", – Бабченко предположил, чем Россия заменит ракеты, если они закончатся

Свадьба состоялась в укрытии, а брак был зарегистрирован с согласия заместителя начальника полиции Донецкой области Артема Киско, властью, предоставленной ему во время военного положения.

"Как любовь победила войну, так Украина победит российских оккупантов", – отметили в полиции.

Смотрите видео о свадьбе в Мариуполе: