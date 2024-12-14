Даже с началом войны тысячи украинских женщин и мужчин продолжают поддерживать связь. The New York Times рассказал истории влюбленных украинцев, которые встречаются вблизи фронта, передает 24 Канал.

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Как чувствуется любовь во время войны

Дамина Сербин и Роман Мироненко являются одной из пар, которые разлучила война. Они познакомились год назад в киевском театре. Уже во время первой встречи женщина призналась: "Кажется, я влюбилась в тебя". Вскоре влюбленные поженились, но после этого Роман почти сразу вернулся на фронт.

Мужчина является заместителем командира батальона беспилотников вблизи Харькова. А его жена работает в государственной газовой компании. Дамина преодолевала часы в пути и встречалась с Романом в опасном городе, который постоянно обстреливают. Но несмотря на все препятствия, они ценят каждое мгновение вместе.

Без нее ничто не имеет смысла,

– признается Роман.

Жены солдат часто рискуют своей жизнью только ради того, чтобы просто увидеть глаза своих любимых. 32-летняя журналистка Екатерина Капустина ездит к мужу вместе с сыном.

Женщина объясняет, что в какой-то момент они слишком привыкли жить друг без друга. Ее муж в мирной жизни был механизатором, а сейчас – работает в зоне риска, буксируя поврежденную технику.

Женщины ездят на свидания с любимыми вблизи линии фронта: фото NYT

Актриса дубляжа Юлия Грабовская приезжает к своему мужу даже во время беременности. Вместе они готовят еду, смотрят фильмы и мечтают о мирном будущем. Женщина говорит, что в это время пытаются представить, будто войны не существует.

Зато 47-летняя Евгения Духопельникова перед каждой поездкой к мужу целый день готовит блюда для его подразделения.

Мне просто нужно, чтобы он меня согрел,

– говорит она, обнимая своего мужа после долгой дороги.

42-летняя Екатерина Семенова работает парикмахером в Харькове и также нашла свою любовь среди солдат. Она отмечает, что всем военным не хватает любви и заботы.

Каждая встреча может стать последней

Женщины украинских защитников ценят каждый момент встречи с любимым и понимают, что она может быть последней. Именно так произошло с Алиной Отземко. Ее муж погиб в бою. Сын супругов увидел папу девять раз, и, несмотря на потерю, женщина радуется, что он помнит своего отца.

Отземко издала две книги для детей, чтобы объяснить им, почему папы нет дома, а также почему он не вернется.

Я все сделала правильно. Хорошо, что я не слушала никого, кто пытался меня отговорить. Это был единственный способ сохранить память моего сына о его папе,

– говорит женщина, размышляя о ценности сохранения памяти о своем муже.

Любовь во время войны полна препятствий и неопределенности. Но, несмотря на все, каждое мгновение вместе стоит долгих часов в дороге и тяжелых усилий.