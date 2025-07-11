Детали в пятницу, 11 июля, опубликовало оппозиционное белорусское СМИ, передает 24 Канал. Речь идет о россиянке Марии Шалаевой.

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Что известно об инциденте?

Шалаева, которую называют "российской эскортницей", рассказала в Instagram, что летала с любимым в закрытый аэропорт Ростова. Однако объект не принимает гражданских рейсов уже 3 года, а самолет на видео – военный.

Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают, просто не все и не у всех..

– говорит женщина в видео.

Путешествие любовницы военным самолетом: смотрите видео

Интересно, что после публикаций в СМИ Шалаева срочно удалила посты и ограничила доступ к профилю.

К слову, она активно ведет соцсети, где хвастается "красивой жизнью". Обеспечивает ее "масик", он же "Мистер Х" или "человек Кремля". В частных постах блогерка намекает, что это сам Белоусов – новый министр обороны страны-агрессора.

Напомним, недавно стало известно об отставке российского министра транспорта Романа Старовойта, однако причины увольнения официально не объявляли. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, а документ опубликовали на сайте Кремля. В тот же день, 7 июля, стало известно о смерти экс-чиновника – он якобы застрелился недалеко от своего автомобиля в деревне Мякинино под Москвой.