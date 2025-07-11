Деталі в п'ятницю, 11 липня, опублікувало опозиційне білоруське ЗМІ, передає 24 Канал. Йдеться про росіянку Марію Шалаєву.

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Що відомо про інцидент?

Шалаєва, яку називають "російською ескортницею", розповіла в Instagram, що літала з коханим в закритий аеропорт Ростова. Однак об'єкт не приймає цивільних рейсів уже 3 роки, а літак на відео – військовий.

Хто там каже, що літаки в Ростов не літають? Літають, просто не всі й не у всіх…

– каже жінка у відео.

Подорож коханки військовим літаком: дивіться відео

Цікаво, що після публікацій у ЗМІ Шалаєва терміново видалила пости й обмежила доступ до профілю.

До слова, вона активно веде соцмережі, де хизується "красивим життям". Забезпечує її "масик", він же "Містер Х" або "людина Кремля". У приватних постах блогерка натякає, що це сам Бєлоусов – новий міністр оборони країни-агресорки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про відставку російського міністра транспорту Романа Старовойта, однак причини звільнення офіційно не оголошували. Відповідний указ підписав Володимир Путін, а документ опублікували на сайті Кремля. Того ж дня, 7 липня, стало відомо про смерть експосадовця – він нібито застрелився неподалік свого автомобіля в селі Мякініно під Москвою.