Спасатели сообщают, что ветер дует юго-западный с силой более 10 метров в секунду. Снег продолжает падать с налипанием.

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В ГСЧС также предупреждают, что на такую погоду стоит обратить внимание тем, кто любит зимние походы в горы. Такие погодные условия будут продолжаться до 3 декабря включительно.

"В ближайшие дни любуемся зимними пейзажами Ивано-Франковщины дистанционно",

– советуют спасатели.

Карпаты засыпает снегом: смотрите видео

Снег в Карпатах

Как сообщает в фейсбуке Черногорский горный поисково-спасательный пост, утром, 30 ноября, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 40 метров.

Ветер юго-западной 8-10 метров в секунду. На горе метели, а температура воздуха -12 градусов.

Какой будет погода в регионах